رشيد بلحاج.. انتقال كورونا في الطائرة أقل شدة مقارنة بوسائل النقل الأخرى

قال مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية ورئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا، إن انتقال فيروس كورونا بالطائرة أقل شدة.

وأوضح، رشيد بلحاج، أن انتقال فيروس كورونا بالطائرة أقل شدة مقارنة بوسائل النقل الأخرى والأحسن بالوقاية من ناحية الأمن الصحي.

وأشار المتحدث، أنها تتوفر على مكيفات مزودة بمصفاة ويتم تعقيمها أوتوماتيكيا قبل وبعد السفر الذي يساهم في تقليص انتقال العدوى.

وأضاف بلحاج في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الطائرة عدد المسافرين ومدة الرحلة فيها أيضا محدّدة وأنها أكثر أمانا مقارنة بالباخرة”.