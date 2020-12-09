رشيد بلحاج: هذا سبب إنخفاض إصابات كورونا بالجزائر

كشف مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، البروفيسور رشيد بلحاج، عن سبب انخفاض إصابات كورونا بالبلاد مؤخرا.

وأكد بلحاج، في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا بالجزائر لا يعني تجاوز مرحلة الخطر.

وأرجع البروفيسور، انخفاض عدد إصابات كورونا إلى خطة التنسيق التامة مع خدمة الرقمنة بين المستشفيات، الوزارة واللجنة العلمية.

بالإضافة إلى تجاوب المواطن مع البروتوكول الصحي والتقيد به.

وأوضح ذات المتحدث، إنه وخلال العشرة الأيام الأخيرة وعلى مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي تم ملاحظة انخفاض محسوس في عدد حالات المصابين بفيروس كورونا.

وأشار البروفيسور، إلى أنه ومع مرور الوقت، اكتسبنا خبرة في مواجهة هذا الفيروس، بفضل المنظومة الطبية والإمكانيات التي تم توفيرها لمواجهة الجائحة.