رشيد حشيشي في زيارة تفقدية لمشروع محطة تحلية مياه البحر بوهران

أبدى الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى محطة تحلية مياه البحر الرأس الابيض بعين الكرمة في وهران رضاه عن تقدم وتيرة أشغال المشروع الاستراتيجي الذي تشرف عليه مؤسسات فرعية تابعة لمجمع سوناطراك مؤكدا ان فرق العمل تعمل 24 ساعة على 24 ساعة لتسليم الوحدة ذات المقاييس العالمية في آجالها المحددة نهاية عام 2024.

كما أشار رشيد حشيشي ان المرحلة القادمة ستكون الفترة الحاسمة في المشروع بعد انطلاق تركيب المعدات لتشغيل الوحدة بشكل فعال مشددا على ضرورة تكوين الفرق العاملة بهذه المنشآت خاصة في الشق المتعلق بالصيانة لضمان التشغيل المستمر للوحدة 24 سا على 24 سا وعلى مدار 12 شهرا.

رشيد حشيشي كشف أيضا ان الجزائر اكتسبت خبرة كبيرة في مشاريع محطات تحلية مياه البحر بالاستعانة بكفاءات جزائرية مؤهلة سيتم الاستثمار فيها لتحقيق مشاريع أخرى مستقبلا والتحضير لتصدير المعرفة والخبرة الجزائرية إلى الخارج.

للإشارة ان مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة إنتاج تقدر بـ 300 الف متر مكعب يتم إنجازه بسواعد محلية جزائرية تابعة لإحدى فروع مجمع سوناطراك وشركة كوسيدار سيسلم في آجاله المحددة نهاية سنة 2024 وسيمكّن ولاية وهران وبعض الولايات المجاورة من تحقيق أمنها المائي ضمن استراتيجية الدولة للإستثمار في برامج تحلية المياه.