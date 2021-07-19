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قناة النهار

رشيد شيرانو: تعرصنا للحڨرة والظلم .. أنا مستهدف وأصحاب النفوذ هم وراء القرارات القذرة ضد فريقي

بقلم النهار أونلاين
رشيد شيرانو: تعرصنا للحڨرة والظلم .. أنا مستهدف وأصحاب النفوذ هم وراء القرارات القذرة ضد فريقي
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