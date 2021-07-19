قناة النهار رشيد شيرانو: تعرصنا للحڨرة والظلم .. أنا مستهدف وأصحاب النفوذ هم وراء القرارات القذرة ضد فريقي بقلم النهار أونلاين نشر في 19 جويلية 2021 - 22:19 شارك غرِّد 146 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962611 اقرأ أيضا غليزان: الدخن البلدي.. زراعة ناجحة وبديلة للقمح اللين قناة النهار 04 جويلية وهران: الأمـ.ـن يحجز قنطارين من الكيـ.ـف المعالج قناة النهار 29 جوان علي مونسي: عاهدنا رئيس جمهورية بمرافقته لبناء الجزائر الجديدة ونحن كأحرار لدينا الكفاءات لتحقيق ذلك قناة النهار 01 جويلية جزائريون: أكاديمية تعديل السلوك.. مشروع تحقق بإرادة شيماء وخولة قناة النهار 18 جويلية