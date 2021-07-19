قناة النهار رشيد شيرانو يكشف أمور خطيرة كانت سببا في عدم صعود فريقه ويصرح .. راني خليتكلم البالون بقلم النهار أونلاين نشر في 19 جويلية 2021 - 22:21 شارك غرِّد 384 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962614 اقرأ أيضا الشلف: إفتتاح معرض الكتاب في طبعته الأولى بالمركز الإسلامي الثقافي قناة النهار 29 جوان أحمد ميزاب: تحرك قوات حفتر على الحدود لا يشكل تهديد للجزائر وهي لا حدث قناة النهار 01 جويلية بعد الإرتفاع المحسوس في عدد الإصابات.. المختصون يشددون على إتباع التدابير الوقائية قناة النهار 02 جويلية المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يعود للتدريبات تحضيرا لمواجهة المغرب قناة النهار 29 جوان