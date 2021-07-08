رشيد طبي: استرجاع أموال الشعب المنهوبة ستكون ضمن أولويات برنامج عملنا

قال وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي برنامج عمله سيتركز على عدة محاور أهمها استرجاع مقدرات الأمة المنهوبة التي تم استنزافها من خزينة الدولة بطرق غير مشروعة.

وتمنى طبي في كلمته التي ألقاها بمقر وزارة العدل على هامش مراسم استلام وتسليم المهام بينه وبين وزير العدل بلقاسم زغماتي أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية.

وأضاف ذات المسؤول أن هذا التعيين مسؤولية ثقيلة تتطلب العمل بكل جهد وإخلاص خاصة في المرحلة المفصلية والدقيقة التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن المرحلة التي تمر بها البلاد اليوم تقتضي على الأسرة القضائية أن توحد الصفوف للوصول إلى ما يطمح إليه المواطن

وأكد وزير العدل حافظ الأختام أنه سيعمل سنعمل جاهدا على توفير جو من الهدوء يسمح لكل مكون ينتمي للأسرة القضائية بأداء مهام على اكمل وجه بالإضافة إلى إرساء المعايير المهنية اللازمة.

من جهته قال وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي أن الجزائر وصلت اليوم إلى بر الأمان بفضل تضحيات الرجال الشرفاء

وأضاف وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي أن الجزائر استكملت اليوم تنصيب مؤسسات الدولة والكل اليوم أصبح يحترم مؤسسات الدولة كما أن أموال الشعب وخزينة الدولة أصبحت خطا أحمرا.