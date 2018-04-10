رشيد مالك : ” الرشوة قد تكون من الفريق النيجيري لأننا لعبنا بنزاهة” !

رد مناجير فريق إتحاد العاصمة، رشيد مالك، على الإتهامات التي طالت فريقه من طرف صحفي الـBBC الذي أشار إلى وجود محاولة رشوة حكم المباراة أدار لقاء بلاتو يونايتد أمام إتحاد العاصمة برسم الدور الـ16 مكرر من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأشار عضو الديريكتوار المسير لفريق إتحاد العاصمة، أنه كان حاضرا أثناء الإجتماع التقني الذي سبق المباراة وتفاجئ بتدخل نائب رئيس الإتحاد النيجيري لكرة القدم في تسيير الحوار بحضور مفتش اللقاء الكاميروني”

وأضاف: ” الإتحاد خاض المباراة بكل نزاهة، وأنا أعتبرها مجرد تفاهات فقط، ولا يمكننا الإجابة على هذه الإتهامات الباطلة، وربما الرشوة كانت من طرف الفريق الآخر”.