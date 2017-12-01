رشيد مالك: “بادو زاكي كان قريبا من الإشراف على إتحاد العاصمة”

أكد رشيد مالك المناجير العام لإتحاد العاصمة أنه كان في محادثات مع 3 مدربين قبل حتى الإقصاء من رابطة أبطال إفريقيا وعلى رأسهم المغربي “بادو زاكي”.

وقال رشيد مالك في تصريحاته لإذاعة “البهجة”: “كنت على اتصال مع 3 مدربين قبل إقصائنا من رابطة أبطال إفريقيا”

وأضاف: “بادو زاكي كان من بين الأسماء التي تحدثت معها و كان يرغب في الإشراف على إتحاد العاصمة”

وتابع المناجير العام: “طلبات حمدي ليست نفسها طلبات زاكي، ومعرفته بالفريق جعلت الادارة تتخذ قرار إعادته للبيت”

وأردف قائلا: “كنت متفاجئا بعلاقته القوية مع الجميع، من لاعبين، مسيرين، وحتى الجماهير وهذا أمر رائع”.

وبخصوص الإستقدامات، أكد رشيد مالك أنه سيجتمع مع الرئيس ربوح حداد وسيتحدث معه كما أكد عودة اللاعب عرجي

فقال: “سيكون لنا اجتماع في الفترة المقبلة مع الرئيس حداد، وسنتحدث عن الاستقدامات والمسرحين، ونسعى لإعادة عرجي”.

وأضاف: ” عند قدومي لاتحاد العاصمة الانتدابات كانت قد تمت في الفريق وتم تعيين الطاقم الفني للفريق”

وتابع: “الاقصاء من رابطة أبطال إفريقيا لم يكن هكذا فقط، ذهاب أندريا أثر كثيرا في الفريق ولم يتم تعويضه بلاعب من حجمه”

وختم كلامه: “التغييرات لم تكن في محلها ضد الوداد البيضاوي وهو ما تسبب في خسارتنا”