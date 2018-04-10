رشيد مالك: ” قرار الاستقالة راجع لأسباب عائلية”

أكد المناجير السابق لفريق إتحاد العاصمة رشيد مالك، أنّ قرار إستقالته من فريق سوسطارة راجع لأسباب عائلية.

وأدلى رشيد مالك بتصريح للنهار، أكد فيه أنه يفضل الإستفادة من الراحة في الوقت الحالي والتفرغ لأسرته.