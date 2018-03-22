رشيد مالك: “كل المباريات الإفريقية أضحت صعبة”

أكد عضو ديريكتوار إتحاد العاصمة، رشيد مالك، أن كل المباريات الإفريقية أضحت صعبة، وأن مواجهة نادي يونايتد النيجري ستكون قوية.

وصرح رشيد مالك، في هذا الخصوص لتلفزيون النهار: “اليوم أصبحت كل المباريات في إفريقيا صعبة، وتخضع للعديد من الإعتبارات”.

وأضاف: “لو نتحدث عن الكرة النيجيرية، يمكن اعتبار نادي يونايتد فريق جيد، أين تمكن من الفوز على النجم الساحلي برباعية”.

وتابع: “يبقى أن المباريات لا تتشابه، سنقوم بتحضيراتنا اللازمة، وسنضع كل إمكانياتنا لنكون في الموعد يوم المباراة”.

يذكر أن الفائز من مباراة إتحاد العاصمة، وبلاتو يونايتد النيجيري، لحساب الدور الـ16 مكرر، سيتأهل لدور المجموعات من كأس الكاف.