رشيد مالك: “لم نحدد بعد الملعب الذي سنستقبل فيه مانييما الكونغولي”

أبدى المناجير العام لفريق إتحاد العاصمة، رشيد مالك، تخوفه من الإرهاق الذي سيعاني منه الفريق العاصمي خلال مباراة كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام مانييما من جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وسيكون رشيد مالك مجبرا على قطع أزيد من 1900 كلم من العاصمة الكونغولية “كينساشا” إلى غاية مدينة “كيندو” التي يستقبل فيها فريق مانييما.

وقال رشيد مالك خلال تدخله عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى بخصوص مباراة الدور الـ16 من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية قائلا:

“عندنا تحضير لمباراة كأس إفريقيا، أين سنواجه العديد من المشاكل بقطع 1900 كلم للوصول إلى مدينة كيندو ولا يوجد طائرة إلى كيندو”.

وأضاف: “راسلنا الفيدرالية من أجل إيجاد الحل، لأن الصورة غير واضحة، كما أننا لم نحدد بعد الملعب الذي سنستقبل فيه فريق مانييما الكونغولي”.