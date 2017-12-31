رشيد مالك: ” مباراة السي أس سي يليق بها ملعب 05 جويلية ولكن.. !”

إعترف المناجير العام لفريق سوسطارة رشيد مالك، بضرورة إستقبال شباب قسنطينة بملعب 05 جويلية في إطار الدور الـ16 لكأس الجمهورية.

وقال مالك في تصريح لـ”النهار أونلاين” أن مباراة من هذا الحجم يليق بها ملعب كبير يستقطب أكبر عدد من الجماهير وضمان الفرجة الكروية.

ويواجه الإتحاد عدة صعوبات على أرضية ميدانه ببولوغين هذا الموسم أين تعثر في 4 مناسبات أمام كل من تاجنانت، السي أس سي، شبيبة القبائل، وشبيبة الساورة.

وقال رشيد مالك: ” الوقت لا يزال بعيدا للحديث عن هذه المباراة، سنرى ما سيحدث مستقبلا”.

وأضاف: ” مباراة السي أس سي يليق بها ملعب 5 جويلية، لكن سبق وأن إخترنا الإستقبال ببولوغين”.

وتسمح اللجنة المنظمة لكاس الجمهورية للأندية المستقبلة على أرضها تغيير مكان إجراء اللقاء 48 ساعة قبل موعد المباراة.