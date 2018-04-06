رشيد مالك: ” مركب الوداد يعطينا رغبة لإنشاء مركب مماثل لإتحاد العاصمة”

أثنى مناجير فريق إتحاد العاصمة، رشيد مالك، على المركب الرياضي الخاص بفريق الوداد البيضاوي المغربي خلال زيارة مجاملة قادته لفريق الوداد رفقة المدرب المغربي بادو الزاكي.

وأدلى رشيد مالك بتصريحات لوسائل الإعلام المغربية حول رغبة فريق سوسطارة لإنشاء مركز مماثل في الجزائر خاص بفريق الإتحاد قائلا:

“أنا جد مسرور بوجودي هنا في هذه التحفة التابعة لفريق الوداد الذي سيستفيد من تجهيزات هذا الملحق الرياضي الذي يعتبر إحترافي في أتم معنى الكلمة”.

وأضاف:” فرحتي الثانية هي وجودي مع “الودادي” بادو الزاكي الذي يتمتع بشعبية كبيرة في الجزائر، والذي سيشرف على فريقنا إتحاد العاصمة”.

“هذا المركب الرياضي يعتبر بمثابة تحفة إضافية بالنسبة لفريق الوداد، وأعتقد أن هذا الفريق سيكبر أكثر مع هذه المنشآت الرياضية”.

وإختتم حديثه قائلا:”فريق الإتحاد هو فريق كبير وإن شاء الله هذا المركب سيساعدنا من أجل إنشاء مركب مماثل في الجزائر من أجل مساعدتنا في تكوين اللاعبين”.