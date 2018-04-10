رشيد مالك يستقيل من ديريكتوار تسيير إتحاد العاصمة

قدم مناجير فريق إتحاد العاصمة رشيد مالك إستقالته من تسيير ديريكتوار النادي العاصمي اليوم الثلاثاء بسبب الأجواء التي تسود إدارة النادي.

وعرفت الأسابيع القليلة الماضية دخول رئيس الديريكتوار عبد الحكيم سرار في صراع مع رشيد مالك بسبب تدخل هذا الأخير في صلاحياته.