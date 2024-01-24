رشيد نديل: ارتفاع في الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بـ3.5 بالمائة

كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع في الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بـ3.5 بالمائة للوقود بشكل عام.

كما أكد استجابة القدرات الوطنية للإنتاج والاستهلاك الداخلي. وتحقيق فائض قدر بـ 14 مليون طن من المواد البترولية تقوم سونطراك بتصديره.

وأوضح نديل في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن “الجزائر تملك 5 مصافي، وهي مصفاة سكيكدة التي تقدر ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ بـ21 مليون طن. ومصفاة الجزائر العاصمة بطاقة إنتاجية تقدر بـ3.7 مليون طن. إضافة إلى مصفاة وهران بـ3.7 مليون طن وحاسي مسعود بطاقة إنتاج تقدر بمليون طن، إضافة إلى مصفاة أدرار 600 ألف طن.

كما أضاف أن “الإستراتيجية التي انتهجتها السلطات تهدف إلى تثمين المواد البترولية وهو ما سيجعل من الجزائر بلد مصدر. وفي ذات السياق، أشار نديل إلى أن “العقود التي أبرمتها سوناطراك مع الشركات الأجنبية. في مجال البتروكيماوية سيسمح على تثمين الموارد البترولية الجزائرية”.