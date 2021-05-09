رشيد نديل: توسيع إستعمال وقود “سيرغاز” إلى السيارات التي تسير بالمازوت

كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، أن الإستهلاك الوطني للوقود من سيرغاز ، بلغ 1.02 مليون طن سنة 2020.

وأضاف في حديث “لوأج”، أن إستهلاك وقود السيرغاز، إزداد بنسبة تقارب 18 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

، داعيا إلى توسيع هذا الوقود البيئي والأرخص في السوق ليشمل السيارات التي تسير بالمازوت.

وأوضح نديل، أن الإستهلاك الوطني لغاز البترول “المميع-وقود” في تزايد بسبب إرتفاع أسعار أنواع الوقود الأخرى.

وأشار إلى أنه يمكن توسيع سيرغاز المخصص فقط للمركبات التي تعمل بالبنزين، من خلال توفير مجموعات التحويل من قبل أعوان التركيب المحليين، ليشمل أنواعا أخرى من المركبات التي تعمل بالمازوت.

وأكد في ذات السياق، أنه يمكن اللجوء إلى نفس الشبكة من مركبي مجموعات تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين.

وأوضح نديل، أن مجموعات غاز البترول “المميع-وقود” المخصصة للسيارات التي تعمل بالمازوت والتي تستخدم نظام الوقود المزدوج (غاز البترول المميع-وقود + مازوت) بالنسبة للمركبات الخفيفة والشاحنات، قد تم اختبارها في الجزائر، وأعطت نتائج مرضية.

وحسب رئيس سلطة ضبط المحروقات، فقد تم البدء في مشروع دراسة حول إمكانية إنشاء مصنع لتصنيع هذا النوع من المعدات في الجزائر.

وأشار نديل، أن تجسيد هذا المشروع سيسمح للبلاد بتقليل الإستهلاك الوطني من المازوت إلى أكثر من 30 بالمائة على المركبات المجهزة بهذه المعدات.