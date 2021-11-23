رشيد نكاز أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء قريبا

من المقرر أن يمثل الناشط السياسي رشيد نكاز أمام محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، خلال الدورة الجنائية الحالية، للمحاكمة بخصوص التهم المنسوبة إليه.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن القضية برمجت بتاريخ 27 ديسمبر المقبل، بتشكيلة جنائية سيترأسها القاضي “بن ميسة الياس”، والمستشارين “بوجدو سفيان” و”أفتن نسرين”.

ويتابع المتهم رشيد نكاز، بتهم تتعلق بجناية تحريض السكان على حمل السلاح. وكذا جناية الشروع في منع للمواطنين على ممارسة حق الانتخاب بواسطة خطة مدبرة للتنفيذ على أراضي الجمهورية.

وتأتي متابعة رشيد نكاز في قضية ذات وقائع جنائية، بعد توقيفه بمطار هواري بومدين في رحلة العودة من دولة إسبانيا. كما تم تقديمه أمام نيابة محكمة الدار البيضاء.

ليتم ايداعه الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق، بتاريخ 4 ديسمبر 2019.

ويقبع رشيد نكاز في سجن القليعة على ذمة التحقيق، إلى غاية الإفراج عنه بقرار أصدرته غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، بتاريخ 19 فيفري 2021 الفارط.

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هذا وأفرجت السلطات الجزائرية، شهر فيفري الماضي، عن الناشط السياسي رشيد نكاز، والصحافي خالد درارني في إطار تطبيق إجراءات العفو الرئاسي التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتم إيداع رشيد نكاز الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة. كما تم رفض عدة طلبات للإفراج عنه أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة.

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