رشيد نكاز يتعرض لحادث مرور بوهران

سيستفيد زبائن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، من تعويضات عن حوادث المركبات في آجال لا تتعدى 72 ساعة. ومن خدمة توفير السائق من أجل التوصيل إلى المكان المرغوب فيه في حالة تعرض عجلة السيارة أو تعطل البطارية.

كما أطلق الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي “CNMA”، عدة منتوجات لفائدة زبائنه، تدور حول تقليص آجال تعويض المتضررين من حوادث المرور. وهذا بأجل أقصاه ثلاثة أيام، بعد توقيعه على اتفاقية مع شركة لخبراء عموميين يقومون بمعاينة حجم الأضرار الناجمة عن الحادث. وإرسال نسخة من تقرير الخبرة عبر شبكة الأنترنت من دون الحاجة للتنقل إلى مقر الصندوق.

في حين تتم عملية التعويض بظرف قياسي، وتصل لحد تحويل القيمة المالية عبر الحساب البنكي أو الحساب البريدي الجاري “CCP”. وإعلام الزبون بالتعويض عبر رسالة نصية. وفي حال عدم توفر الزبون على حساب يستلم عبره أمواله،توجه له الدعوة،عن طريق رسالة نصية لإبلاغه بخبر جاهزية الصك. أما فيما يتعلق بالحوادث التي يتعرض لها زجاج السيارات، فإن التعويض لن يكون نقدا. وإنما يكون بإرسال المؤمن مباشرة إلى محلات تصليح السيارات متعاقدة مع المؤسسة من أجل التكفل بعمليه التركيب.