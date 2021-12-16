رشيد نكاز يتعرض لحادث مرور بوهران
تعرض ليلة امس الناشط السياسي رشيد نكاز لحادث مرور بوهران، بينما كان علي متن سيارته.
وحسب مصادر موثوقة تم تحويله من قبل عناصر الحماية المدنية. عقب تقديم له الإسعافات الأولية إلى استعجالات مستشفى اول نوفمبر الجامعي للتكفل بحالته. بعدما أصيب على مستوى الرأس.
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خلال أسبوع واحد.. 9 قتلى في حوادث المرور بالمناطق الحضرية
سجلت مصالح الأمن الوطني 318 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 ديسمبر . أسفر عنه وفاة 09 أشخاص وجرح 354 آخرين.
كما عرفت حصيلة حوادث المرور، خلال هذا الأسبوع إرتفاعا مقارنة بالأسبوع الماضي، بـ3 حوادث مرور ، وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ 8 جرحى، مع انخفاض عدد الوفيات 03 وفيات.
وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%. نتيجة عدم احترام قانون المرور، وعدم التقيد بمسافة الأمان، والإفراط في السرعة. والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.
كما تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى إحترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.
وتضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.
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72 ساعة لتعويض ضحايا حوادث المرور عند CNMA
سيستفيد زبائن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، من تعويضات عن حوادث المركبات في آجال لا تتعدى 72 ساعة. ومن خدمة توفير السائق من أجل التوصيل إلى المكان المرغوب فيه في حالة تعرض عجلة السيارة أو تعطل البطارية.
كما أطلق الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي “CNMA”، عدة منتوجات لفائدة زبائنه، تدور حول تقليص آجال تعويض المتضررين من حوادث المرور. وهذا بأجل أقصاه ثلاثة أيام، بعد توقيعه على اتفاقية مع شركة لخبراء عموميين يقومون بمعاينة حجم الأضرار الناجمة عن الحادث. وإرسال نسخة من تقرير الخبرة عبر شبكة الأنترنت من دون الحاجة للتنقل إلى مقر الصندوق.
في حين تتم عملية التعويض بظرف قياسي، وتصل لحد تحويل القيمة المالية عبر الحساب البنكي أو الحساب البريدي الجاري “CCP”. وإعلام الزبون بالتعويض عبر رسالة نصية. وفي حال عدم توفر الزبون على حساب يستلم عبره أمواله،توجه له الدعوة،عن طريق رسالة نصية لإبلاغه بخبر جاهزية الصك. أما فيما يتعلق بالحوادث التي يتعرض لها زجاج السيارات، فإن التعويض لن يكون نقدا. وإنما يكون بإرسال المؤمن مباشرة إلى محلات تصليح السيارات متعاقدة مع المؤسسة من أجل التكفل بعمليه التركيب.
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