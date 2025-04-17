رشّت منزل جارها بسائل.. سيدة مهدّدة بالحبس بتهمة السحر والشعوذة

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 100 ألف دج. في حق سيدة خمسينية بعد متابعتها بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة. وذلك عقب ضبطها متلبسة برش باب منزل جارها بسائل غامض به طلاسم السحر.

وجاءت متابعة المتهمة، عقب شكوى تقدم بها الضحية المدعو “ب.م”، تفيد ضبط المتهمة جارته من قبل شخصين. متلبسة برش جدران وباب مسكنه بسائل مجهول المصدر يرجح أن تكون في طلاسم سحر وشعوذة لإيذائه. مردفا أن المعنية تم توقيفها وهي ترتدي جلباب بستار للوجه. حيث تمت مطاردتها من قبل جاريه اللذان قدما شهادتهما خلال التحري. وأكدا ضبطها للمعنية وهي ترش سائلا على باب مسكنه وجدرانه، وأنهما تعرفا عليها بعد مطاردتها والكشف عن وجهها.

الضحية حضر جلسة المحاكمة وأكد شكواه، فيما أنكرت المتهمة غير الموقوفة كل ما نسب إليها. وأكدت ان القضية كيدية من قبل الضحية بسبب خلافات تربط زوجها ووالده. وان عدة ملفات مطروحة بينهما أمام العدالة تتعلق بنزاع عقاري. وأن المتهم أراد بشكواه الحالية تشويه سمعتها، واتهامها بممارسة أعمال السحر و الشعوذة. مفندة كل ما نسب لها.

دفاع السيدة المتهمة أشارت خلال مرافعتها بإعدام أركان ممارسة أعمال السحر و الشعوذة. و أكدت أن الملف خالي من اي دليل يثبت التهمة. مشيرة إلى أن موكلتها لم تضبط تمارس هذا الفعل كما لم يحجز بحوزتها على اي طلاسم شعوذة وطالبت بافادتها بالبراءة.

وعليه طالب ممثل الحق العام توقيع العقوبة السالف ذكرها مع تأجيل النطق بالحكم للأسبوع القادم.

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