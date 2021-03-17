رش مادة غريبة على لاعبي بيراميدز تصيبهم بالحكة !

تقدم نادي بيراميدز المصري بشكوى لدى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسبب رش مادة بيضاء غريبة على ملابس اللاعبين تصيبهم بالحكة.

وذكر نادي بيراميدز في بيان رسمي اليوم أنهم فوجئوا برش مادة بيضاء غريبة على ملابس لاعبي الفريق قبل دخولهم الملعب لمواجهة نادي نامونغو التنزاني، أصابتهم بالحكة في جسدهم وسط شكوى من جميع أفراد البعثة سواء لاعبون أو جهاز فني.

وأضاف النادي «تقدمت البعثة بشكوي بعد هذا الموقف لمراقب المباراة والمنسق العام، الذي عاين الغرفة وبعد تأكده من وجود المادة البيضاء الغريبة على الملابس وأعطى أوامره بفتح غرفة ملابس أخرى للفريق ليستعد فيها لخوض المباراة المهمة، وطلب من مسؤولي البعثة كتابة مذكرة رسمية وشكوى وتقديمها لكاف».