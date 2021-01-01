رصاص عشوائي في ليلة رأس السنة يخلف قتيلة وجرحى في لبنان

خلف اطلاق رصاص عشوائي في بيروت، بمناسبة ليلة رأس السنة قتيلة وجرحى حسب ما أوردته مصادر إعلامية لبنانية اليوم الجمعة.

وتسبب “الرصاص العشوائي”، الذي أطلق ليل الخميس احتفالا بالعام الجديد 2021، في مقتل لاجئة سورية وإصابة 4 طائرات.

الطائرات الأربع التي أصيبت تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، مما دفع الشركة إلى سحبها من الخدمة لإصلاحها.

ويكشف اطلاق النار الكثيف في لبنان عن الانتشار المتفلت للسلاح في لبنان وبقوة بالأخص في المناطق الخاضعة لحزب الله.

كما شهدت لبنان اطلاقا للقذائف الصاروخية واطلاق النار من الأسلحة الرشاشة، ليسقط الرصاص الطائش على أسطح مبان سكنية.