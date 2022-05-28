رصد أول سلطعون أزرق بسواحل جيجل.. هل هو ضار؟

تم رصد أول ظهور للسلطعون الأزرق “الدخيل والغازي” بسواحل ولاية جيجل. كما أشار رئيس جمعية بيئة بلا حدود نجيب بن عياد إلى أنه تم تسجيل أول ظهور لهذا النوع من الكائنات البحرية. والذي يعتبر من الأصناف الدخيلة والغازية القادمة من المحيط الهندي مرورا بالبحر الأحمر وقناة السويس.

كما صرح، أن السلطعون الذي تم اكتشاف أول مجموعة منه بالسواحل الشرقية للولاية تعرفت عليه فاطمة شريفة بوراوي عضوة بالجمعية. والتي كانت تعمل على صنف مشابه له بـ2020 وهو السلطعون الأزرق الأمريكي،والذي تم رصد أول ظهور له بسواحل جيجل 2018. بعد قدومه إلى البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق ويحبذ العيش بالقرب من وديان البحار لقلة ملوحتها. عكس السلطعون الأزرق القادم من المحيط الهندي والذي يعيش في الأماكن المالحة.

في حين، أردف المتحدث قائلا إن المجموعة التي تم رصدها تختلف أوزانها وأحجامها. حيث بلغ وزن واحد منها 280 غ بطول 18 سم. كما أبرز أن هذا النوع “لا يشكل خطرا على الإنسان إلا أنه يمكنه إلحاق أضرار بالمنطقة التي يتواجد بها”. حيث “يتغذى على الكائنات البحرية المتواجدة هناك خاصة الأسماك الصغيرة منها”. فضلا “عن كونه يتكاثر وينتشر بسرعة ويصبح المسيطر على المكان المتواجد به لعدم وجود كائنات بحرية تتغذى عليه ( المفترسات)”. “ناهيك عن تسببه في خسائر للصيادين على اعتبار أنه “يقوم بقطع شباك الصيد والتهام ما تم اصطياده”.

كما تطرق نفس المصدر إلى ضرورة اعتماد برامج علمية تمتد إلى ثلاث سنوات لتتبع مسار هذا الكائن البحري. بغية وضع بروتوكول خاص به بالشراكة مع القطاعات المعنية وكذا الصيادين قصد استغلاله وتثمينه. ومن ثمة تسويقه خاصة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية حيث بإمكانه أن يشكل مصدرا للعملة الصعبة.

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