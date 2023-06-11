قناة النهار “رصد انطباعات المترشحين حول موضوع اللغة العربية..”واش قرينا طاح بقلم قناة النهار نشر في 11 جوان 2023 - 13:50 شارك غرِّد أرسل 77 0 “رصد انطباعات المترشحين حول موضوع اللغة العربية..”واش قرينا طاح إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2bd4s اقرأ أيضا الفريق أول شنقريحة يشيد بقرار رئيس الجمهورية لتشييد تمثال يخلد تاريخ الأمير عبد القادر قناة النهار 29 ماي "طالع هابط: "المواطن كي يغلط نقولو غلط.. علاش تبني في الواد وترمي التراب قناة النهار 30 ماي نشرية خاصة.. أمطار رعدية غزيرة عبر 27 ولاية ورياح قوية على الجنوب قناة النهار 29 ماي فاسألوا: الإيمان بضع وسبعون شعبة قناة النهار 28 ماي "طالع هابط: الشيخ النوي .. "ما تفهم والو في سكيكدة.. مع دخول موسم الإصطياف قطعوا الطريق قناة النهار 06 جوان عدوى المضاربة تنتقل إلى أسواق الماشية وتلهب أسعارها بوهران قناة النهار 24 ماي طالع هابط: النوي يكشف ما يتعرض الفلاح من حڨرة وسابوطاج قناة النهار 01 جوان صريح جدا : التأمين على الممتلكات..ثقافة غائبة لدى الجزائريين ! قناة النهار 04 جوان وزير الداخلية يقف على حجم الأضرار ويعاين الخسائر بفوكة تيبازة قناة النهار 29 ماي عودة حركة المرور على مستوى الطريق الإجتنابي الرابط بين أولاد فايت و بابا حسن قناة النهار 25 ماي