رصد سحب نادرة بالمملكة المتحدة

وصف أحد خبراء الطقس تشكيلًا “نادرًا” لسحابة تشبه الأمواج في السماء قبالة ساحل نورفولك في المملكة المتحدة.

وحسب ما نشرته BBC NEWS، أمس الخميس، فقد تم التقاط صورة لسحب كلفن هيلمهولتز. وهي تطل على البحر في تريمنغهام في نورفولك.

وأشارت ملتقطة الصورة أنها رصدتها من نافذة غرفة نومها مساء الأحد. كما ذكرت صحيفة إيسترن ديلي برس لأول مرة.

وقال كريس بيل، خبير الأرصاد الجوية من WeatherQuest. إن الصورة السحابية كانت “مثالًا كبيرًا وجيدًا بشكل خاص”.

وقال لبي بي سي إن السحب كانت “نادرة نسبيا” وأن الغيوم التي تم رصدها في نورفولك. ربما كانت من أفضل ما رأيته في المملكة المتحدة منذ ذلك الحين”.

وفقًا لموقع Met Office على الويب ، تعد غيوم Kelvin-Helmholtz “ظاهرة نادرة للغاية. حيث تنتج السحابة نمط موجة متصاعدة.

وتحدث عندما يكون هناك قص عمودي قوي بين تيارين من الهواء. مما يتسبب في هبوب الرياح بشكل أسرع في المستوى العلوي مقارنة بالمستويات السفلية.

وتمت تسمية الغيوم على اسم هيرمان فون هيلمهولتز وويليام طومسون، اللورد كلفن – كلاهما فيزيائي درس تدفق الهواء المضطرب.