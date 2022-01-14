رصد سلالة جديدة متفرعة من “أوميكرون”

أفادت وسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني، بأن وزارة الصحة رصدت سلالة جديدة من متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا داخل إسرائيل.

وبحسب وسائل الإعلام ذاتتها، فقد تم تشخيص 20 حالة على الأقل في مختبرين. و يخشى العلماء في العالم من أن تكون هذه السلالة الجديدة التي أطلق عليها (BA1) أكثر فتكا من “أوميكرون”. بعد أن تم تشخيصها في عدة دول أوروبية وكندا وأستراليا.

وتفيد إحصائية جديدة، أن 300 ألف شخص أصيبوا بكورونا منذ بداية الشهر الجاري في إسرائيل. وتظهر بيانات وزارة الصحة أن العدوى انتقلت إلى 20 ألف شخص، وارتفع عدد الحالات المرضية الخطيرة إلى 287.

وأعلن منسق شؤون الجائحة البروفيسور سلمان زرقا، أنه سيتم تفضيل الفئات المعرضة للخطر خلال الفحوصات لتشخيص الإصابة. موضحا أنه سيتم تخصيص لهم مسارات منفردة أثناء الفحص في صناديق المرضى وفي المراكز المكلفة بأخذ العينات المخبرية.

وأضاف: “نتائج فحص هذه الفئات ستصدر في وقت وجيز مقارنة مع باقي الشرائح”، مشيرا إلى أن “وزارة الصحة تعمل على زيادة عدد أجهزة الفحص في أنحاء البلاد، وسيتم إصدار توجيهات إلى مديري المستشفيات لتقليص التعامل مع الحالات الطبية غير الطارئة وتوظيف موارد لعلاج مرضى كورونا والإنفلونزا”.

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هذا عدد الأشخاص الذين ينتقل إليهم “أوميكرون” بعطسة واحدة

قال فلاديمير بوليبوك الطبيب المختص في مجال المناعة، إن حامل متحور “أوميكرون” لفيروس كورونا، يمكنه نقل العدوى لحوالي مائة شخص عند العطس مرة واحدة. وأضاف بوليبوك، في حديث تلفزيوني: “حتى الآن، لم يكن لدينا مثل هذا النوع من العدوى. كانت الحصبة تعتبر أكثر الأمراض المعدية، لكن أوميكرون تجاوزها حتى في هذا الصدد”. مشيرا إلى أن هذا المتحور من الفيروس. ينتشر بشكل فعال للغاية عن طريق الهواء بواسطة الإفرازات التنفسية. كالسعال من شخص لآخر. و تابع الطبيب القول: “أعتقد أنه حتى خلال الكلام و التنفس الطبيعي و التثاؤب يمكن إطلاق رذاذ يحتوي على جزيئات من اللعاب و المخاط. فيه ما يكفي من الفيروسات لإصابة شخص آخر. إذا سعل أو عطس شخص ما بمفرده. فهذه الكمية تكفي لنقل العدوى إلى مئة آخرين”. مشددا في ذات السياق، على أن “أوميكرون”، خطير بشكل خاص على الأطفال. وقالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلكين “روس بوتريبنادزور”، إنه تم تسجيل وجود سلالة “أوميكرون” في 13 منطقة روسية. وأشارت إلى أنه تم اكتشاف 305 حالات إصابة بهذا المتحور في البلاد. ووفقا لها، تم تسجيل حالات دخول هذه السلالة إلى روسيا من 25 دولة. بدوره، ذكر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن الوضع مع انتشار “أوميكرون” في الدول الأخرى صعب للغاية. لذلك يتم فرض حالة التأهب القصوى في منظومة الرعاية الصحية.

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