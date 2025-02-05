رصد لأول مرة طائر البجع الرمادي بسد حمام قروز بوادي العثمانية بميلة

رصدت خلية مراقبة الطيور بميلة لأول مرة طائر البجع الرمادي على مستوى سد حمام قروز ببلدية وادي العثمانية. حسبما علم اليوم الأربعاء من المحافظة المحلية للغابات.

وأوضح عضو خلية مراقبة الطيور التابعة لذات المحافظة،عبد المالك لمقورب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه لوحظ أمس الثلاثاء وجود هذا الطائر. بسد حمام قروز و وثق ذلك عن طريق الصورة والفيديو, مبرزا أنه تم رصد فرد واحد من طائر البجع الرمادي وهذا لأول مرة بولاية ميلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ذلك تم بعد استغلال معلومات واردة إلى محافظة الغابات من مصالح مديرية البيئة لولاية ميلة مفادها وجود طائر كبير الحجم بسد حمام قروز. ليتم التنقل إلى عين المكان رفقة أعضاء بالجمعية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية. حيث تم رصد الطائر والتأكد أنه البجع الرمادي.

واستنادا لذات المصدر، يأتي ذلك بالتزامن و عملية الإحصاء الشتوي للطيور المائية المهاجرة عبر المناطق الرطبة بالولاية. و التي انطلقت في 20 جانفي المنقضي.

وفي إطار هذه العملية، التي شارفت على الانتهاء. تمت مراقبة وإحصاء مختلف أنواع الطيور المهاجرة عبر ستة مسطحات مائية بالولاية. هي سد بني هارون و السد الخزان بسيدي خليفة. وسد حمام قروز بوادي العثمانية و03 حواجز مائية ببلديات. بن يحيى عبد الرحمان ووادي النجاء و وادي سقان.

وقد تمت ملاحظة العديد من أنواع الطيور المهاجرة التي عادة ما تزور ولاية ميلة في إطار هجرتها السنوية على غرار البط. أبو خصلة و البط الخضري و غراب الماء الكبير. مثلما تمت الإشارة إليه.