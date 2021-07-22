قناة النهار رصد لحظة الاعلان عن نتائج البكالوريا من مختلف ثانويات الوطن بقلم النهار أونلاين نشر في 22 جويلية 2021 - 22:34 شارك غرِّد 23 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963505 اقرأ أيضا تقليص إستيراد الملابس الجاهزة.. أول خطوة لتجسيد مشاريع إنتاج محلية قناة النهار 03 جويلية الصيف يحلى معنا: تغليف الهواتف الذكية.. طريقة جديدة لحمايتها من الخدش قناة النهار 15 جويلية حجز 60 ألف دولار أمريكي بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين قناة النهار 14 جويلية صريح جدا: لهذه الأسباب جزائريون ينشرون تفاصيل حياتهم على مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 04 جويلية