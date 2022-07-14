رصد نبضات قلب غريبة على بعد مليارات السنين الضوئية من الأرض

اكتشف علماء الفلك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأماكن أخرى. إشارة راديو غريبة ومستمرة من مجرة ​​بعيدة تبدو وكأنها تومض بانتظام مدهش.

تم تصنيف الإشارة على أنها انفجار راديوي سريع ، أو FRB -. وهو اندفاع قوي للغاية من موجات الراديو من أصل فيزيائي فلكي غير معروف. والذي يستمر عادةً لبضعة أجزاء من الألف من الثانية على الأكثر.

ومع ذلك، فإن هذه الإشارة الجديدة فريدة تمامًا من حيث استمرارها لمدة تصل إلى ثلاث ثوانٍ. أي حوالي 1000 مرة أطول من متوسط ​​FRB.

ضمن هذه النافذة، اكتشف فريق الباحثين اندفاعات من موجات الراديو. التي تتكرر كل 0.2 ثانية بنمط دوري واضح، يشبه ضربات القلب.

ويكمن مصدر الإشارة في مجرة ​​بعيدة تقع على بعد عدة مليارات من السنين الضوئية من الأرض.

على الرغم من أن علماء الفيزياء الفلكية يشكون في أن الإشارة يمكن أن تنبعث من نجم نابض راديوي أو نجم مغناطيسي. وكلاهما نوع من النجوم النيوترونية – كثيفة للغاية وسريعة الدوران لنوى النجوم العملاقة.

يقول دانييل ميتشيلي ، باحث ما بعد الدكتوراة في معهد كافلي للفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. “لا توجد أشياء كثيرة في الكون تُصدر إشارات دورية بصرامة. ونعتقد أن هذه الإشارة الجديدة يمكن أن تكون نجمًا مغناطيسيًا أو نجمًا نابضًا”.

يأمل فريق العلماء في اكتشاف المزيد من الإشارات الدورية من هذا المصدر. والتي يمكن استخدامها بعد ذلك كساعة فيزيائية فلكية.

“بوم ، بوم ، بوم”

تم اكتشاف المئات من ومضات الراديو المماثلة عبر الكون ، وآخرها بواسطة التجربة الكندية لرسم خرائط كثافة الهيدروجين. أو CHIME، وهو تلسكوب راديوي قياس التداخل يتكون من أربعة عاكسات مكافئة كبيرة تقع في دومينيون. مرصد الفيزياء الفلكية الراديوية في كولومبيا البريطانية ، كندا.

وقال العالم “كان الأمر غير عادي. لم تكن طويلة جدًا، ودامت حوالي ثلاث ثوانٍ. ولكن كانت هناك قمم دورية كانت دقيقة بشكل ملحوظ، تنبعث منها كل جزء من الثانية. – بوم ، بوم ، بوم – مثل ضربات القلب. هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها الإشارة نفسها دورية”.