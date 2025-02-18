رصد 10 مليار دج لإعادة تجهيز الإقامات الجامعية

كشف مراد قريشي المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، أنه تم خلال سنة 2025 تجديد كلي لكل مايتعلق بالأدوات المستعملة من قبل الطلبة وتجديد المطاعم الجامعية.

وأوضح قريشي اليوم الثلاثاء خلال استضافته على قناة “النهار”، أنه تم رصد 10 ملايير دج لإعادة تجهيز الإقامات الجامعية البالغ عددها 466 إقامة على المستوى الوطني. بالإضافة كذلك إلى إنطلاق مشروع اعادة هيكلة تأهيل الإقامات الجامعية بـ 5 مليار دج هذه السنة. مضيفا أن العملية مستمرة

وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتم إعادة تأهيل الإقامات والهياكل الخدماتية عبر 30 ولاية. من خلال إعادة الإعتبار للتجهيزات الرديئة للإيواء والإطعام.