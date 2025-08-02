رصد 157 طائراً معشّشاً في إيليزي

أعلنت الشبكة المحلية لملاحظي الطيور بمحافظة الغابات في ولاية إيليزي عن نتائج الإحصاء الوطني للطيور المائية المعشّشة، حيث تم رصد 157 طائرًا.

وأشارت المتحدثة باسم المحافظة، آمال بلغيث، إلى أن هذه الحصيلة تمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية.

وشملت عملية الإحصاء منطقتين رئيسيتين لتجمع الطيور، وتم خلالها توثيق 15 نوعًا من الطيور. منها سبعة أنواع مائية وثمانية أنواع برية.

ومن أبرز الأنواع التي تم رصدها، الطيور المائية، ومنها كرسوع أبو المنازل، بط أبو فروة، القطقاط المطوق، وطيطوي الغياط.

والطيور البرية، ومنها الصقر الوكري، بومة أم قويق، والقطا المتوج.

يُعزى هذا التناقص في أعداد الطيور إلى الظروف المناخية الصعبة التي أثرت سلبًا على قدرتها على التعشيش. مما يثير مخاوف بشأن مستقبل هذه الأنواع في المنطقة.