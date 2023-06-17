رصد 2.5 مليار دج لفتح وتهيئة 437 شاطئ على المستوى الوطني

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، أنه تم رصد 2.5 مليار دينار لفتح وتهيئة 437 شاطئ على المستوى الوطني.

وعلى هامش اشرافه على الإطلاق الرسمي لموسم الاصطياف لسنة 2023 من ولاية سكيكدة. أوضح الوزير أن السلطات العمومية منحت الاولوية من اجل التحضير الجيد لهذا الموسم.

مشيرا إلى أن كل المصالح الامنية ستسهر على حفظ الامن والنظام العام وحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بموسم الاصطياف.

كما أكد وزير الداخلية على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية. بخصوص السباحة في الأماكن الممنوعة سيما باشراك فعاليات المجتمع المدني والهيئات الوطنية على غرار المرصد الوطني المجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب.

مشددا على تعزير العمل الرقابي المديداني لفرض احترام مجانية الشواطئ.