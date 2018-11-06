رصد 476 مليون دينار لمكافحة التصحر بمعسكر

صرح محافظ الغابات لولاية معسكر، قليل لقمان الحكيم، اليوم الثلاثاء، عن رصد 476 مليون دينار، لمكافحة التصحر ومعالجة الأحواض المنحدرة.

وقال إن تجسيد هذا البرنامج ينطلق بداية 2019 وينتهي في 2021، يشمل الأشغال الخاصة بمكافحة التصحر ومعالجة الأحواض المنحدرة.

وأضاف أن برنامج مكافحة التصحر يشمل غرس أشجار غابية على مستوى 150 هكتار، موزعة على البلديات الجنوبية للولاية.

أما معالجة الأحواض المنحدرة، فيكمن في إنجاز أشغال تصحيح المجاري المائية بحجم 50ألف متر مكعب، وإستصلاح 100هكتار من الأراضي.

ويشمل أيضا، غرس 150هكتار بالأشجار المثمرة وتهيئة 140 كلم من المسالك الريفية وفتح 15 كلم أخرى وتهيئة 3 منابع مائية.

بالإضافة لإنجاز حاجز مائي، إضافة إلى ترميم مصطبات على مساحة 25 هكتار.

وتم من جهة أخرى وبتمويل من نفس الصندوق تسجيل طلبات مواطنين من الوسط الريفي مهتمين بتربية النحل سيتم منحهم 444 خلية نحل