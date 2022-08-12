رصيد الجزائر يرتفع إلى 16 ميدالية في الألعاب الإسلامية

تمكّنت الجزائر من حصد 16 ميدالية كاملة في دور الألعاب الإسلامية بمدينة قونية 2021 التركية بعد نهاية منافسات اليوم الجمعة.

وأكّدت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم الجمعة، أن الجزائر قادرة على حصد المزيد، و قالت “الجزائر تنتظر حصد المزيد”.

و جاءت الميداليات على النحو التالي:

4 ميداليات. 5 ميداليات. ميداليات 7.

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