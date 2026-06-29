رضا الجدي مديرا فنّيا للجامعة التونسية لكرة القدم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية، اليوم الاثنين، عن تعيين الإطار الفني رضا الجدي في منصب المدير الفني الوطني للجامعة التونسية لكرة القدم.

في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الكروي وضخ دماء جديدة في الإدارة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وجاء هذا القرار بتكليف رسمي من سلطة الإشراف، ليتولى الجدي قيادة الاستراتيجية الفنية للكرة التونسية خلال المرحلة المقبلة، مستندًا إلى خبرته الطويلة وتجاربه المتنوعة على الساحتين المحلية والقارية.

ويملك المدير الفني الجديد للجامعة التونسية مسيرة تدريبية غنية. حيث خاض عدة تجارب لافتة، منها في الدوري الجزائري، عندما شغل منصب مدرب مساعد للمدير الفني الفرنسي دينيس لافان، ضمن الطاقم الفني لنادي شباب قسنطينة.

وتنتظر رضا الجدي ملفات شائكة، أبرزها وضع خطة لتطوير الشبان، إعادة هيكلة الإدارة الفنية الوطنية، والتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها السنية لتحقيق الأهداف المستقبلية للكرة التونسية.