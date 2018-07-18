رضا الطالياني يستفز الجزائريين مجددا

يواصل فنان الراي رضا الطالياني استفزازه للجزائريين ، حيث سيحيي حفلا فنيا بالمغرب، بعدما أعطى الموافقة للمشاركة في مهرجان رباط الأنوار الدّولي .
الحفل الذي سيكون في 28 من الشهر الجاري، بمناسبة الذكرى الـ19 لاعتلاء محمد السادس العرش الملكي.
وينظم المهرجان تحت شعار “المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها”.
و قد احتلت صورة الفنان الجزائري الأصل المساحة الكبرى في إعلان المهرجان باعتباره نجم الحفل.
و هذا لاثارة حفيظة الشعب الجزائري المتعاطف مع القضية الصحراوية.
تجدرالإشارة إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتعاطف فيها رضا الطلياني مع المغرب ضد القضية الصحراوية.
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