عاجل

رضا الطالياني يستفز الجزائريين مجددا

فن وثقافة
  • -
  • 0
رضا الطالياني يستفز الجزائريين مجددا
بقلم زهيدة ث

يواصل فنان الراي رضا الطالياني استفزازه للجزائريين ، حيث سيحيي حفلا فنيا بالمغرب، بعدما أعطى الموافقة للمشاركة في مهرجان رباط الأنوار الدّولي .

الحفل الذي سيكون في 28 من الشهر الجاري، بمناسبة الذكرى الـ19 لاعتلاء محمد السادس العرش الملكي.
وينظم المهرجان تحت شعار “المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها”.
و قد احتلت صورة الفنان الجزائري الأصل المساحة الكبرى في إعلان المهرجان باعتباره نجم الحفل.
و هذا لاثارة حفيظة الشعب الجزائري المتعاطف مع القضية الصحراوية.
تجدرالإشارة إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتعاطف فيها رضا الطلياني مع المغرب ضد القضية الصحراوية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital