رضا الطالياني يستفز الجزائريين مجددا

يواصل فنان الراي رضا الطالياني استفزازه للجزائريين ، حيث سيحيي حفلا فنيا بالمغرب، بعدما أعطى الموافقة للمشاركة في مهرجان رباط الأنوار الدّولي .

الحفل الذي سيكون في 28 من الشهر الجاري، بمناسبة الذكرى الـ19 لاعتلاء محمد السادس العرش الملكي.

وينظم المهرجان تحت شعار “المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها”.

و قد احتلت صورة الفنان الجزائري الأصل المساحة الكبرى في إعلان المهرجان باعتباره نجم الحفل.

و هذا لاثارة حفيظة الشعب الجزائري المتعاطف مع القضية الصحراوية.

تجدرالإشارة إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتعاطف فيها رضا الطلياني مع المغرب ضد القضية الصحراوية.