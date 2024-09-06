رضا بابوش مدربا لاتحاد واد سوف

أعلنت إدارة اتحاد واد سوف، تعاقدها مع المدرب رضا بابوش لقيادة العارضة الفنية للفريق الموسم القادم.

وتعوّل إدارة اتحاد واد سوف كثيراً على اللاعب السابق لفريق مولودية الجزائر لرد الاعتبار للفريق. وإعادته إلى القسم الأول الموسم القادم.

وكشفت إدارة الفريق عن تعاقدها مع عدد من اللاعبين، أبرزهم غيلاس بلقاسي الذي سبق له تقمص ألوان شبيبة القبائل ونجم القليعة.

إلى جانب التعاقد مع، صلاح الدين رحبة، الذي تقمص ألوان وفاق سطيف وأهلي البرج ونجم مقرة وشباب عين تموشنت.

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