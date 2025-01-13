رضا بن قدور: “يدي ممدودة لكل رياضيي الكاراتي”

أكد الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لـ”الكاراتي”، والبطل العالمي، رضا بن قدور، بأن يده تبقى ممدودة، أمام كل الرياضيين، بهدف تشريف الراية الوطنية.

وانتخب أمس الأحد، بن قدور، رئيسا جديدا لاتحادية الكاراتي للعهدة الأولمبية 2025-2028، ليخلف بذلك، قوري ياسين. الذي ترأس الاتحادية في العهدة الأخيرة 2021-2024

وفي تصريحات خص بها “النهار” قال بن قدور: “مرحبا بالجميع، الأبواب مفتوحة، ويدي ممدودة لكل الرياضيين”.

وواصل الرئيس الجديد لاتحادية الكاراتي: “الاهتمام بالشبان وخاصة الراية الوطنية. يجب أن ترفرف في كل أماكن العالم”.

كما أبدى بن قدور، ثقته في تحقيق الأهداف المسطرة. شريطة التنسيق مع الجميع والنية الصادقة والعمل الجاد. وختم: “يجب أن يكون هناك مخطط علمي، ونملك دكاترة في الرياضة، وهؤلاء من سيساعدون الاتحادية للوصول إلى أعلى مستوى”.