رضا تير: إعادة تفعيل المجلس سيكون بتحيينه وتكييفه مع مقتضيات المرحلة الحالية

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، على أن إعادة تفعيل المجلس سيكون بتحيينه وتكييفه مع مقتضيات المرحلة الحالية.

وقال رضا تير، اليوم الأربعاء للإذاعة الوطنية، أن المجلس فقد حيويته في العشرين سنة الأخيرة وأصبح فارغ المحتوى.

وأضاف أن الهدف اليوم هو بناء القدرات على التنبؤ ثم الانتقال نحو مرحلة المواجهة، مشيرا أنه ستكون هناك عدة ورشات أولها إعادة تشخيص وضع المجلس الداخلي.

وأكد رضا تير ان الجزائر بلد غني وكافة قطاعاتها مربحة وهي بحاجة الى النمو والتنمية ما يمكن من تحسين الاقتصاد الجزائري وضبطه.

ودعا المتدخل الى الذهاب نحو تبني نموذج للنمو مبني على تشجيع الاستثمار وإطلاق الحرية الاقتصادية للأفراد و تفادي البيروقراطية.

وشدد تير على أن المجلس سيقوم بمنظومة لتقييم الأثر المالي والاقتصادي للقواعد القانونية من خلال التعاون مع كافة الوزارات بانتهاج أسلوب النقد العلمي البناء .