رضا تير: الجزائر بإمكانها إقتحام السوق الإفريقية بـ 1 مليار دولار من المنتوجات الكهربائية مبدئيا

الوطني
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رضا تير: الجزائر بإمكانها إقتحام السوق الإفريقية بـ 1 مليار دولار من المنتوجات الكهربائية مبدئيا رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي
بقلم أمينة داودي

قال رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، رضا تير، أن الجزائر بإمكانها إقتحام السوق الإفريقية بـ 1 مليار دولار من المنتوجات والمعدات الكهربائية التي تعد منفذا للتصدير بامتياز.

وأضاف تير على هامش أشغال ملتقى الصناعة الكهربائية حول سوق المعدات الكهربائية وإمكانيات التصدير. أن الجزائر تتوفر على كافة الإمكانيات والمؤهلات وموروث صناعي حان الوقت للاستفادة منها. على غرار مجمع سونلغاز الذي يعد قاطرة الصناعة وكوسيدار و المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والخطوط الجوية الجزائرية وغيرها.

وأوضح ذات المتحدث، أن سوق المعدات الكهربائية في الجزائر عرفت تطورا سريعا. لا سيما مع تطور الشبكات الكهربائية وعملية الإمداد بالكهرباء وتدابير تحقيق النجاعة الطاقوية وتطوير الشبكات الكهربائية الذكية والتخزين والتنقل المستدام. وهي الاستعمالات التي من شأنها تطوير هذه السوق.


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