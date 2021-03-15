رضا تير.. الجزائر ماضية نحو الانتقال إلى منهج المتابعة والتقييم الحقيقي

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، الأحد، أن الجزائر ماضية نحو الانتقال إلى منهج المتابعة والتقييم الحقيقي”.

ويهدف الانتقال –حسب تير-، إلى توفير نظام بيئي يساعد على تحسين وتثمين ريادة الأعمال.

وأشرف، تير رفقة ممثلة برنامج الأمم المتحدة بالجزائر، بليرتا أليكو ووالي الولاية كمال نويصر،على افتتاح أشغال ورشة وطنية في البليدة.

ونظمت أشغال الورشة حول “النظم البيئية القطاعية والجهوية المخصصة لريادة الأعمال”.

وأضاف ذات المتحدث أن من مهام المجلس المتابعة ورفع كافة الإنشغالات المتعلقة بتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية.

وبحسب ذات المسؤول فقد تم اختيار البليدة كولاية نموذجية بالنظر للإمكانيات التي تتوفر عليها.

وسيتم رفع مختلف التوصيات التي ستخرج بها هذه الورشة الوطنية لأعضاء الحكومة بهدف إعادة هيكلة الصناعة الوطنية بطريقة حديثة.