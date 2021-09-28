رضا تير: المجلس سيشرع في مواصلة المهام التي أسندها له رئيس الجمهورية

قال رضا تير، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن تنصيب رئيس الجمهورية لأعضاء المجلس يعد محطة هامة لتجسيد الالتزام رقم 27 من الالتزامات التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية والقاضي بتعزيز هذه الهيئة الاستشارية.

وأضاف تير، في كلمة له على هامش تنصيب أعضاء المجلس، إن تنصيب “الكناس”، جاء في ظروف إستثنائية متعددة الأبعاد يمر به العالم بأسره. خصوصا ما بعد الأزمة الصحية. موضحا إن “الكناس”، هي هيئة استشارية لها دورها ومكانتها ضمن المنظومة المؤسساتية للدولة.

وأشار ذات المسؤول، إلى أن هيئته ستشرع في مواصلة المهام التي أسندها لها رئيس الجمهورية خصوصا ما تعلق بتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وحول تركيبة الهيئة، قال رضا تير، ان الكناس يضم 200 عضوا منهم 76 من الكفاءات النسوية.

وفيما يتعلق بالمستوى العلمي، يضم المجلس 178 عضوا من أصل 200 متحصلون على شهادات جامعية، منهم 20 عضوا بدرجة بروفسور بينهم 4 نساء، و37 عضوا بدرجة دكتور منهم 19 امرأة. بالإضافة إلى 36 عضوا يحمل شهادة ماجيستر وماستر من بينهم 16 امرأة، و29 مهندسا بينهم 11 امرأة.فيما يضم المجلس، 56 عضوا حاملا لشهادة الليسانس وما يعادلها من بينهم 18 إمرأة.

وفيما يتعلق بالتنوع الجغرافي، يتوزع أعضاء المجلس على جميع ولايات الوطن، منهم 22 عضوا من الجنوب، و 26 عضوا من الهضاب و7 أعضاء من الجالية الوطنية بالارج. وفيما يخص التمثيل حسب السن، يضم المجلس، 33 عضوا أقل من 40 سنة، و109 عضوا تتراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة، فيما يضم المجلس 58 عضوا تزيد أعمارهم عن 60 سنة.

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