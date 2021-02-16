رضا تير: المرفق العام له إرتباط قوي بحياة المواطن.. وهو في صلب اهتمام الحكومة

قال رضا تير رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، أن المرفق العام له إرتباط قوي بحياة المواطن، وهو في صلب اهتمام الحكومة.

وأضاف تير خلال ندوة صحافية حول أخلاقيات المرفق العام، أن أخلقة المرفق العام لا يجب أن تكون قضية دولة فقط وإنما قضية الجميع.

وأوضح تير، أن أخلاقيات المرفق العام له ارتباط قوي بالحياة، ويجب جعله في صلب إهتمام المؤسسات لعقلنة تسبيير المرفق العمومي.

وأكد، أن الدولة تخصص نفقات وأعباء طائلة من أجل عصرنة المرفق العام من حيث الرقمنة وتحسين علاقات المواطن بالادارة.

وشدّد ذات المتحدث، على ضرورة تحديث أساليب التسيير وإعادة النظر في منظومة التكوين من أجل تسيير الخدمة العمومية.

كما ينبغي وضع اليات عصرية للتكوين وإعادة النظر في سياسة التوظيف الذي أصبح ضرورة حتمية لمواكبة العصرنة.

وأضاف أنه ينبغي فتح المجال للكفاءات الشبانية واشراكها في تسيير المرفق العام، خاصة وأن الشباب يتحكم في استخدام التكنولوجيا.