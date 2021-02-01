رضا تير.. المنظومة الإحصائية مهترئة

قال رضا تير رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، اليوم الاثنين، إن المنظومة الإحصائية مهترئة.

وأوضح رئيس المجلس في فوروم الإذاعة الوطنية، أن الأمر استدعى البحث عن خبراء وإطارات تشتغل بهذا النوع من التقارير.

وأوضح رضا تير في فوروم الإذاعة، اليوم الاثنين، أن المجلس أطلق تحقيق وطني يخص 1500 عائلة و1500 مؤسسة.

وأفاد رضا تير، أن المجلس انطلق في عملية الاختيار والبحث عن الكفاءات، التي ستمثل كل ولاية بطريقة موضوعية.

وأكد المتحدث، أن المجلس من بين الهيئات الاستشارية المستقلة، التي تساهم في تنوير الرأي العام والحكومة بتقديم توصيات وتقارير.