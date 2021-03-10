رضا تير: قواعد قانونية في الجزائر أضرّت بالإقتصاد الوطني

كشف رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي رضا تير، أن الجزائر تملك إمكانيات بشرية ولوجيستيكية لتسويق منتجاتها في الدول الإفريقية.

وأضاف رضا تير لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، أن الجزائر تملك االقدرات المالية والبشرية للإستثمار في إفريقيا.

وأوضح رضا تير، أنه يبقى العائق في النصوص القانونية التي لا تسمح في بعض الحالات بإخراج رؤوس الأموال أو تمويل العمليات بشكل مسبق.

وكشف في ذات السياق، أن هناك قواعد قانونية في الجزائر أضرت بالاقتصاد الوطني وقد طالبنا بإعادة مراجعة كافة النصوص القانونية منذ1990 .

وأعلن رضا تير، أنه سيقوم رفقة أعضاء مختصين من المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي بدورات وطنية عبر كل الولايات.

وذلك للإطلاع على كل أنواع وحدات الإنتاج الموجودة في الميدان والإستماع إلى مشاكل وحدات الإنتاج المعطلة، التي تعرف عراقيل بيروقراطية.

وأكد رضا تير، أن العمل جار من أجل دراسة إمكانية تحويل الطريق العابر للصحراء في جزئه الجزائري إلى رواق اقتصادي بامتياز.

بالإضافة إلى المساهمة في تصدير المنتجات الجزائرية للبلدان الإفريقية، مع العمل على تقليص التكاليف اللوجيستيكية خاصة النقل.

وكذا إنشاء شبكة بنوك جزائرية لتسهيل المعاملات، والتنسيق القائم مع وزارة التجارة لتحديد المنتجات القابلة للتصدير.