رضا تير: لجنة الحماية لتقييم آثار كورونا تسعى لتعويض المواطنين والمؤسسات

أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي رضا تير، بأن لجنة الحماية لتقييم آثار تفشي وباء كورونا، تسعى إلى تعويش المواطنين والمؤسسات المتضررة.

وكشف تير، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء، بأن لجنة الحماية لتقييم آثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، تمثل مرحلة جديدة في النقاش نحو التغيير البناء مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

مشيرا إلى أن جهود اللجنة تنصب أساسا على السعى إلى تجنب البيروقراطية، مع إمكانية اللجوء إلى تعويض المواطنين والمؤسسات وكذلك مرحلة ما بعد كوفيد 19.

هذا وتعرض لجنة الحماية، تقريرها على اجتماع مجلس الحكومة المقرر اليوم الأربعاء، وهذا قبل عرضه على مجلس الوزراء الأحد القادم.

وستعكف اللجنة التي يرأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد، على اقتراح التدابير الكفيلة لمواجهة وباء كورونا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.