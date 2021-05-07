رضا تير: نقابات غير معتمدة دعت للخروج إلى الشارع وخلق البلبلة دون سند قانوني

كشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، عن وجود نقابات غير شرعية تنشط في الميدان.

وشدد في لقاء مع التلفزيون الجزائري على ضرورة إعادة النظر في ممارسة النشاط النقابي بالجزائر.

وأشار أن هناك نقابات غير معتمدة وغير شرعية تنشط وتخرج إلى الشارع وهذا أمر غير مقبول.

وأكد أن الدولة خصصت ميزانية مالية إضافية، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على الطبقة العمالية والاقتصاد الوطني.

واتهم تير، نقابات غير معتمدة بالدعوة إلى الإضرابات والخروج إلى الشارع دون أن تملك أي سند قانوني يسمح لها بذلك.

وأضاف أن هذه النقابات “تنشط في الميدان نتيجة تراكمات النظام السابق والتسيب الإداري”.

واعتبر تير هذه الممارسات غير المقبولة نهائيًا ولا يحق لها الخروج للشارع والعمل على تهييجه.

وأكد أن الدولة لا تدار من الشارع وهذا ما هو موجود في كل حكومات العالم.

ودعا السلطات المسؤولة على تنظيم النشاط النقابي إلى إلزام كل نقابة بتقديم نسبة تمثيلها الحقيقي وعدد منخرطيها وكل المعلومات حولهم.

وهذا بغية التمييز بين الشريك الاجتماعي الفعلي المعتمد وفق قوانين الجمهورية والتنظيمات التي تنادي للإضراب دون سند شرعي.