رضا تير يستقبل السفير المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر

إستقبل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير اليوم، الاثنين، السفير المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر، أليخاندرو إنريكي ألفاريز .

وحسب بيان المجلس، فقد تناول الطرفان سبل التعاون بين الجزائر ومؤسسات الأمم المتحدة بما يخدم الأولويات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

كما تم التطرق إلى تعزيز التعاون في مجال التكوين نقل الخبرات في عدة مجالات. وكذا دراسة امكانية إشراك الخبراء الجزائريين في مختلف برامج الأمم المتحدة. يضيف البيان.

طالع أيضا: رضا تير يستقبل المدير العام لمنظمة العمل العربية

استقبل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، اليوم الأحد، المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري.

ويتواجد المطيري، في زيارة للجزائر في اطار الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة.

وحسب بيان للمجلس، تباحث الطرفان خلال اللقاء، حول سبل تطوير التعاون والتبادل بين الهيئتين خاصة فيما تعلق بـ:

الاستفادة من التدريب في مجال “حل النزاعات” لما للمنظمة من تجربة ورصيد في هذا المجال.

التعاون وتبادل الخبرات في ما يخص تكوين المرأة، لا سيما و أن 38 % من اعضاء المجلس هم نساء.

كما تم عقب اللقاء تقديم نبذة عن نشأة ومهام المجلس وأهدافه وتشكيلته للمدير العام و الوفد المرافق له، في عرض قدم له من طرف اطارات المجلس.