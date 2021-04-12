رضا تير يشدد على ضرورة وضع حل للتبذير وترشيد الإستهلاك

أكد رضا تير، رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي، على ضرورة وضع حل للتبذير والذي يكلف الخزينة ملايير الدولارات.

وأوضح تير، في يوم دراسي حول ترشيد الاستهلاك، إن هذا اللقاء يأتي من أجل تقويم بعض السلوكيات الفردية.

وأورد ذات المتحدث: “الكل يعلم حجم الآثار الوحيدة التي يخلفها هذا السلوك”.

مضيفا: “أهمية هذا الموضوع يحتم علينا جعله في صلب أولوياتنا بهدف توفير تكلفة الدعم التي يستفيد منها المواطن وتتكسد في النفايات”.

وأكد تير، على أن حجم الدعم المخصص سنويا للمواد الاستهلاكية يتجاوز 60 بالمائة من السعر الحقيقي لهذه المواد.

وهو ما قد يؤدي إلى عدم استقرار السوق بالعديد من الأحيان، يضيف رضا تير.

وجدد رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي، دعوته للجميع، لترشيد الإستهلاك.