رضا عبدوش: “اتحاد العاصمة سيطالب بتعويضات وعقوبات”

كشف مسير اتحاد العاصمة، رضا عبدوش، عزم إدارة فريقه، المطالبة بتعويضات، مع معاقبة الأطراف التي تسببت في اقصاء اتحاد العاصمة، من الطبعة الماضية لكأس الكاف.

ةصرخ عبدوش، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “اتحاد العاصمة سيطالب بمعاقبة الأطراف التي اتخدت قرار لصالح فريق نهضة بركان، في قضية القميص”.

كما أضاف: “سنطالب أيضا بتعويض عن الأظرار التي تكبدها اتحاد العاصمة، الذي كان من المفروض أن يتأهل على البساط للدور النهائي من كأس الكاف، بسبب مخالفة المنافس للقوانين”.

وتابع رضا عبدوش: “بالإضافة لذلك سنطالب بتعويضات مالية، والتي كان اتحاد العاصمة سيستفيد منها ببلوغه الدور النهائي من المنافسة الافريقية”.