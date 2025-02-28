رضا عبدوش: “الفاف ساعدتنا كثيرا في قضيتنا ضد نادي بركان”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز مسير فريق اتحاد العاصمة، رضا عبدوش، الدور الكبير الذي لعبته “الفاف”، في فوز الاتحاد، بقضية لدى “التاس”، ضد فريق نهضة بركان المغربي.
وصرح عبدوش، اليوم الجمعة للإذاهة الوطنية: “”الفاف” ساعدتنا في اختيار المحامي الذي تولى قضيتنا لدى “التاس”، وهي من تكفلت بتسديد تكاليفه”.
كما أضاف: “الاتحاد الجزائري لكرى القدم، قام أيضا بتسديد التكاليف المالية لدراسة قضيانتا على مستوى “التاس””.
وتابع رضا عبدش: “القرار الأخير الذي أصدرته “التاس” في هذه القضية، يعتبر حقا انتصار للديبلوماسية الجزائرية”.
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